Безвідмовні «корейці»: названо два корейських авто, які дуже рідко відвідують СТО

Звичайно, жоден виробник будь-якої країни світу не застрахований від того, що деякі його моделі автомобілів не виправдовують очікування покупців.

Водночас уміння вивчати побажання споживачів й виправляти допущені помилки стають запорукою появи нових, більш якісних машин, пише avtosota.

Зараз дві моделі корейських автомобілів особливо виділяються своєю надійністю, довговічністю та низькою потребою в обслуговуванні, що робить дозволяє їхнім власникам майже не відвідувати станції технічного обслуговування.

Hyundai Sonata вже давно став популярним вибором серед любителів седанів завдяки поєднанню стилю, продуктивності та невибагливості в обслуговуванні.

Переваги:

Паливна економічність: Соната може похвалитися вражаючою паливною ефективністю, а такі моделі, як Sonata Hybrid, пропонують винятковий пробіг, що робить її економічно вигідною для щоденних поїздок на роботу та тривалих подорожей.

Потужні варіанти двигунів: Оснащений низкою варіантів двигунів, включаючи варіанти з турбонаддувом, Sonata забезпечує достатню потужність для плавного та динамічного водіння.

Просторий салон: Sonata пропонує просторий і комфортний салон, що забезпечує достатньо місця для ніг і багажника, покращуючи загальний досвід водіння як для водія, так і для пасажирів.

Вдосконалені функції безпеки: Hyundai надає пріоритет безпеці, інтегруючи сучасні технології безпеки в Sonata, завдяки чому вона отримала високі рейтинги безпеки, що є вирішальним фактором, який сприяє її популярності.

Технічні характеристики:

Потужність: Соната може мати різну потужність в залежності від обраного двигуна — від приблизно 180 до 290 кінських сил.

Розміри: Зазвичай автомобіль має розміри близько 490 см (довжина) x 186 см (ширина) x 144 см (висота).

Прискорення: Соната розганяється від 0 до 100 км/год приблизно за 7−9 секунд в залежності від варіанту двигуна.

Витрата палива: Витрата палива залежить від двигуна і моделі, але найчастіше становить від 6 до 8 літрів на 100 км.

Дорожній просвіт: Дорожній просвіт зазвичай становить близько 150 мм.



Kia Sportage — це компактний позашляховик, який здобув величезну популярність у всьому світі завдяки поєднанню продуктивності, стилю та надійності.

Переваги:

Надійна робота: Kia Sportage цінують за його стабільну та надійну роботу, він з легкістю справляється з різними місцевостями та умовами водіння.

Елегантний дизайн: Відомий своїм сучасним і привабливим дизайном, Sportage приваблює покупців, які шукають стильний позашляховик.

Передові технології: Оснащений найсучаснішими інформаційно-розважальними та безпековими технологіями, Sportage забезпечує сучасний досвід водіння.

Комфортний салон: Інтер’єр Sportage має зручне та ергономічне планування, що забезпечує приємну атмосферу під час водіння.

Технічні характеристики:

Потужність: Потужність Kia Sportage зазвичай коливається від 115 до 182 к.с. залежно від варіанту двигуна.

Розміри: Компактний позашляховик зазвичай має розміри приблизно 448 см (довжина) x 186 см (ширина) x 165 см (висота).

Прискорення: Sportage досягає позначки від 0 до 100 км/год приблизно за 9−12 секунд в залежності від конкретної моделі.

Витрата пального: Витрата палива Sportage зазвичай знаходиться в межах від 7 до 10 літрів на 100 км.

Дорожній просвіт: Дорожній просвіт зазвичай становить близько 170 мм.

Власники Hyundai Sonata та Kia Sportage часто хвалять ці автомобілі за їхню надійність та довговічність, зазначаючи, що вони рідко стикаються зі значними механічними проблемами.

Hyundai Sonata та Kia Sportage постійно входять до числа найбільш продаваних автомобілів у своїх категоріях, що свідчить про широку популярність та визнання цих корейських автомобільних перлин.

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