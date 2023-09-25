Дим стає більш чорним: у Севастополі пролунав гучний вибух

Окупований Крим дедалі стає все більш неспокійним місцем для росіян — там майже щодня лунають вибухи.

От і в понеділок, 25 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Про це написали місцеві Telegram-канали.

«У Севастополі пролунав гучний вибух. У районі штабу чф рф видно дим. Можливо, це чергова димова завіса», — йдеться у повідомленні «Кримського вітру».

Водночас гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що глухий звук, який було чути в центрі міста, — це нібито «запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі флоту, здійснений за допомогою контрольованого підриву».

Згодом «Кримський вітер» повідомив, що в районі проспекту Перемоги в Севастополі, нібито, збили ракету і туди прямують автомобілі швидкої допомоги.

При цьому місцеві нарахували вже три вибухи.

«Дим над штабом чф рф став більш чорним, також поставлено димову завісу над Південною бухтою», — уточнює «Кримський вітер».

Нагадаємо, 22 вересня у Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про «прильоти» по штабу Чорноморського флоту російської федерації в Севастополі, а також в інших частинах півострова. Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту рф у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

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