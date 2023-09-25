Краще передавати в електронному вигляді: в ПФУ нагадали перелік документів для оформлення пенсії за віком в 2023 році

Відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, громадяни України можуть отримувати такі види пенсій:

- за віком,

- по інвалідності,

- у зв'язку з втратою годувальника,

- спеціальні пенсії (соціальні, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовцям тощо).

Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

У 2023 році вийти на пенсію за віком українці можуть за двох умов — при досягненні 60-річного віку, якщо мають стаж не менш як 30 років.

У випадку, якщо момент настання цього віку стажу буде недостатньо, його можна докупити або продовжити працювати.

У 2023 році за наявності страхового стажу від 20 до 30 років людина набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 до 20 років — лише після досягнення 65-річного віку.

Для оформлення пенсії за віком у ПФУ необхідно надати пакет документів, а саме:

- Заяву про призначення пенсії (стандартний бланк видається в Пенсійному фонді).

- Паспорт громадянина України або ID-картка.

- Довідку про місце реєстрації або проживання людини, довідку переселенця.

- Ідентифікаційний номер.

- Трудову книжку.

- Довідку про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30.06. 2000 року (за бажанням).

- За наявності документи, що підтверджують наявність трудового стажу з 1 січня 2004 року (диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.).

- Документи про надання особливого статусу, наприклад, особи з інвалідністю, чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності).

- Дві кольорових фотокартки розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення.

- Реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.

У випадку, якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше, то пенсію призначатимуть від дня звернення за нею.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України.

Подати заяву на призначення пенсії за віком та всі необхідні документи у сканованому вигляді можна за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, у 2023 році підвищення мінімальної зарплати в Україні не заплановано. Це пов’язано з війною та складною економічною ситуацією в країні.

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