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Дуже ніжні і смачні вареники з мінімумом борошна від української блогерки Аліни: готувати дуже легко і просто (відео)

16:16 25 вересня 2023
Ліниві вареники

Українська фудблогерка Alina Foodee, яка раніше поділилася рецептом яблучного пирога, що не нашкодить фігурі, розповіла, як легко можна приготувати вареники з сиром, для яких знадобиться мінімум борошна.

«Найбільш ніжні та повітряні вареники з сиру. Не потрібно ліпити вареники, ви можете приготувати вареники з мінімум борошна. Ліниві вареники з сиру повітряні як хмара», — стверджує блогерка на своєму каналі. За її словами, на підготовку вистачає до 5 хвилин, і ще пару хвилин потрібно на приготування страви

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир — 200 г;
  • Яйця — 1 шт.;
  • Ванільний цукр — 1 чайна ложка;
  • Сіль — щіпка;
  • Мука — 1 чайна ложка;
  • Вершкове масло, цукр, сметана — для подачі.

Приготування:

  • Змішати за допомогою блендера сир з яйцем, цукром, сіллю та мукою, щоб тісто стало однорідним.
  • За бажанням, тісту можна дати «відпочити» 20 хвилин, або залишити його на ніч. А можна й одразу готувати вареники.
  • Чайну ложку занурити у холодну воду та сформувати вареник.
  • Варити у киплячій воді.
  • Після того, як вареники спливли на поверхню, дати їм поваритися ще 1−2 хвилини.
  • Викласти на тарілку, додати вершкове масло та сахар.
  • Подавати зі сметаною.

Раніше своїм рецептом лінивих вареників, які подаються з апельсиновим соусом, ділився відомий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.

Фото — скріншот

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