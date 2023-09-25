Дуже ніжні і смачні вареники з мінімумом борошна від української блогерки Аліни: готувати дуже легко і просто (відео)

Українська фудблогерка Alina Foodee, яка раніше поділилася рецептом яблучного пирога, що не нашкодить фігурі, розповіла, як легко можна приготувати вареники з сиром, для яких знадобиться мінімум борошна.

«Найбільш ніжні та повітряні вареники з сиру. Не потрібно ліпити вареники, ви можете приготувати вареники з мінімум борошна. Ліниві вареники з сиру повітряні як хмара», — стверджує блогерка на своєму каналі. За її словами, на підготовку вистачає до 5 хвилин, і ще пару хвилин потрібно на приготування страви

Інгредієнти: Кисломолочний сир — 200 г;

Яйця — 1 шт.;

Ванільний цукр — 1 чайна ложка;

Сіль — щіпка;

Мука — 1 чайна ложка;

Вершкове масло, цукр, сметана — для подачі. Приготування: Змішати за допомогою блендера сир з яйцем, цукром, сіллю та мукою, щоб тісто стало однорідним.

За бажанням, тісту можна дати «відпочити» 20 хвилин, або залишити його на ніч. А можна й одразу готувати вареники.

Чайну ложку занурити у холодну воду та сформувати вареник.

Варити у киплячій воді.

Після того, як вареники спливли на поверхню, дати їм поваритися ще 1−2 хвилини.

Викласти на тарілку, додати вершкове масло та сахар.

Подавати зі сметаною.

Раніше своїм рецептом лінивих вареників, які подаються з апельсиновим соусом, ділився відомий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.

Фото — скріншот

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