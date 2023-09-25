Дуже ніжні і смачні вареники з мінімумом борошна від української блогерки Аліни: готувати дуже легко і просто (відео)
Українська фудблогерка Alina Foodee, яка раніше поділилася рецептом яблучного пирога, що не нашкодить фігурі, розповіла, як легко можна приготувати вареники з сиром, для яких знадобиться мінімум борошна.
«Найбільш ніжні та повітряні вареники з сиру. Не потрібно ліпити вареники, ви можете приготувати вареники з мінімум борошна. Ліниві вареники з сиру повітряні як хмара», — стверджує блогерка на своєму каналі. За її словами, на підготовку вистачає до 5 хвилин, і ще пару хвилин потрібно на приготування страви
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир — 200 г;
- Яйця — 1 шт.;
- Ванільний цукр — 1 чайна ложка;
- Сіль — щіпка;
- Мука — 1 чайна ложка;
- Вершкове масло, цукр, сметана — для подачі.
Приготування:
- Змішати за допомогою блендера сир з яйцем, цукром, сіллю та мукою, щоб тісто стало однорідним.
- За бажанням, тісту можна дати «відпочити» 20 хвилин, або залишити його на ніч. А можна й одразу готувати вареники.
- Чайну ложку занурити у холодну воду та сформувати вареник.
- Варити у киплячій воді.
- Після того, як вареники спливли на поверхню, дати їм поваритися ще 1−2 хвилини.
- Викласти на тарілку, додати вершкове масло та сахар.
- Подавати зі сметаною.
Раніше своїм рецептом лінивих вареників, які подаються з апельсиновим соусом, ділився відомий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.
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