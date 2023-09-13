Менше тіста, більше яблук: оригінальний пиріг від блогерки з ляльковим голосом

Українська фудблогерка Alina Foodee, яка останнім часом віддає перевагу легким рецептам фруктової випічки, щедро ділиться своїми «фірмовими» секретами з підписниками в Instagram і YouTube.

Зараз же молода господиня поставила собі за мету знайти рецепт ідеального яблучного пирога, який не зашкодить фігурі.

І, здається, їй це вдалося!

Для приготування солодкого яблучного дива від Аліни вам знадобляться:

яблука — 1 кг

яйця — 2 шт.

дрібка солі

цукор — 50 г

ванільний цукор — 10 г

борошно — 70 г

цедра 1 маленького лимона

молоко — 100 мл.

Яйця слід збити з цукром і дрібкою солі та ванільним цукром, додати борошно та присмачити цедрою. Яблука — очистити від шкірки і нарізати пластинками, видаливши кісточки і перетинки. Нарізані яблука одразу ж опускаються в тісто, яке потім переливається у роз'ємну форму, застелену пергаментом. Випікається яблучний шедевр протягом 50 хвилин при температурі 180 градусів.

А колега Аліни зі Львова — Лілія Цвіт — розповіла, як приготувати з яблуками пухкі булочки.

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