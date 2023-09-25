Мобілізація в Україні: коли студентам можуть почати видавати повістки

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо скасування відстрочки для деяких студентів.

Житомирський районний ТЦК та СП зробив заяву щодо мобілізації студентів, реагуючи на те, що мешканці регіону скаржаться, начебто студентам магістратури денної форми навчання відмовляють у відстрочці від мобілізації, вручають їм повістки та направляють на проходження військово-лікарської комісії.

«Зміни до закону не прийняті, а громадянам вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі. Відповідно до Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу“, всі хто навчається, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу», — йдеться у повідомленні.

У військоматі наголосили, що громадяни України, які прибувають в ТЦК та СП для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби.

Адже лише придатним надається відстрочка, а не придатні виключаються з військового обліку.

Нагадаємо, що студентам для отримання відстрочки необхідно надати у військомати відповідну заяву, документи, що підтверджують навчання (копія наказу про зарахування або витяг з наказу про зарахування та довідка форми Ф-20), копію паспорта; копію ІПН та копію військово-облікового документа.



Фото Pixabay

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