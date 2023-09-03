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Суспільство та люди

Студентського квитка недостатньо: які документи потрібно подати до ТЦК для відстрочки

12:27 3 вересня 2023
Студентський квиток

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Але студенти денної та дуальної форми навчання мають право на відстрочку від служби, якщо подадуть необхідні документи.

Про це пишуть адвокати Ірина та Владислав Леонови.

Згідно з їх інформацією, для отримання відсрочки студенту необхідно надати до ТЦК та СП такі документи:

  • заяву на надання відстрочки;
  • документи, що підтверджують навчання (копія наказу про зарахування або витяг з наказу про зарахування та довідка форми Ф-20);
  • копію паспорта;
  • копію ІПН;
  • копію військово-облікового документа.

Також юристи радять направити документи поштою рекомендованим листом з описом вкладення. Потім, після того, як ТЦК отримає листа, військовозобов'язаному слід прийти особисто до ТЦК.

Нагадаємо, що колега Леонових роз'яснила, чи можуть вручати повістки водіям в авто.

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