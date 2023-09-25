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Україна

Свій газ та стабільні тарифи: в «Нафтогазі» дали прогноз на зиму в Україні

17:14 25 вересня 2023
Газова плита

В компанії «Нафтогаз України», де раніше розповідали, куди діваються кошти споживачів, у яких є переплата, заявили, що наша країна вперше проходитиме зиму за рахунок газу власного видобутку

«Ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році „Нафтогаз“ зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість»,— заявив керівник компанії Олексій Чернишов.

Говорячи про ціну на газ для споживачів, він висловив сподівання, що Україна пройде опалювальний сезон «без потрясінь не лише в питанні забезпеченням газу, а й незмінності вартості „блакитного палива“ для населення».

«Ми абсолютно впевнено дивимось в зиму, яка очікується. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак прошу усіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитись відповідально до цього типу енергії», — додав очільник «Нафтогазу».

Раніше в компанії роз`яснили, чому клієнти «Нафтогазу» мають щомісячно з 1 по 5 число передавати показники газового лічильника, навіть якщо люди не користувалися «блакитним паливом».

Фото Pixabay

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