Клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди діваються суми їхньої переплати за газ
Якщо споживач, який міняє постачальника газа, має переплату за «блакитне паливо» в першій компані, він може повернути свої кошти на картку. А якщо переплата виникає у діючого постачальника, схема дещо інша.
Як пояснюють в газопостачальній компанії «Нафтогаз України», наразі 14% клієнтів зробили переплату у серпні поточного року.
Ці гроші не повертають клієнту — вони зберігаються на рахунку людини, а сума переплати відображається в особистому кабінеті. Наступними місяцями платня у відповідності до платіжки списується системой в автоматичному режимі.
Раніше у «Нафтогазі» детально розповіли, як повернути гроші, що були переплачені попередньому постачальнику газу.
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