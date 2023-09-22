Клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди діваються суми їхньої переплати за газ

Якщо споживач, який міняє постачальника газа, має переплату за «блакитне паливо» в першій компані, він може повернути свої кошти на картку. А якщо переплата виникає у діючого постачальника, схема дещо інша.

Як пояснюють в газопостачальній компанії «Нафтогаз України», наразі 14% клієнтів зробили переплату у серпні поточного року.

Ці гроші не повертають клієнту — вони зберігаються на рахунку людини, а сума переплати відображається в особистому кабінеті. Наступними місяцями платня у відповідності до платіжки списується системой в автоматичному режимі.

Раніше у «Нафтогазі» детально розповіли, як повернути гроші, що були переплачені попередньому постачальнику газу.

Фото Pixabay

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