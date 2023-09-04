Чому передавати показання лічильника потрібно щомісяця, навіть якщо не користуєтеся газом: відповідь «Нафтогазу»

Як відомо, передавати показники газових лічильників побутовим споживачам необхідно «Нафтогазу» з 1 по 5 число щомісяця через сервіси my.gas.ua.

В компанії нагадали, що передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо людина тимчасово не проживає у помешканні та не користується газом.

Якщо цього не зробити, оператори газо-розподільчої мережі (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання.

Щоб уникнути цього, споживачам радять щомісяця передавати незмінні показання лічильника.

«Якщо ви клієнти Кропивницької філії «Газмережі», Дніпровської філії «Газмережі», Харківської філії, Харківської міської філії «Газмережі"та Криворізької філії «Газмережі», «Донецькоблгаз» та АТ «Вінницягаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Сумигаз», Київоблгаз, АТ «Львівгаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Хмельницькгаз» і АТ «Миколаївгаз», обирайте зручний сервіс:

особистий кабінет — https://my.gas.ua/login;

спрощена процедура на сайті — https://gas.ua/uk/indicators;

SMS-повідомлення на номер — 4647;

чатботи — https://chats.viber.com/naftogazpostach, https://t.me/GASUA_bot. Також http://m.me/NaftogazGasSupply;

телефони:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88», — йдеться у повідомленні.

Споживачам з інших регіонів, як і раніше, треба передавати показання своїм операторам ГРМ (міськ- або облгаз).

Раніше ми писали про те, що робити, якщо не встигли передати показники лічильника.



Нагадаємо, цього року змінилась плата за розподіл газу.

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