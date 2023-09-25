Використовує голод як зброю: проти росії готують позов до Міжнародного кримінального суду

Росіяни свідомо намагаються заморити українців голодом, атакуючи продовольчі магазини, зерносховища, знищуючи запаси їжі та води, обмежуючи експорт українських продуктів харчування. Так вважає група юристів-правозахисників, які разом з українською прокуратурою збирають докази для подання позову до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан заявив, що використання їжі як зброї відбувалося в три етапи. Юристи намагатимуться задокументувати конкретні випадки, коли країна-окупантка використовувала голод як зброю війни, повідомляє The Guardian. Серед іншого як конкретний приклад згадується облога Маріуполя. Росіянами були заблоковані поставки продовольства в місто, а коридори гуманітарної допомоги були розбомблені, щоб доведені до відчаю й голодні мирні жителі не могли втекти.

Серед задокументованих інцидентів — загибель 20 цивільних громадян у Чернігові 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом. Інший приклад — українські міста, що залишилися без питної води. Група юристів має час до кінця 2024 року, щоб зібрати докази до того, як справу передадуть до МКС, повідомляє The Guardian.

Раніше повідомлялося, що російська федерація знову завдала ударів іранськими БпЛА «Shahed-136/131» по зерносховищах.

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