Допомагає від високого холестерину: чим ще корисний виноград

Люди вирощували виноград протягом тисячоліть, включаючи кілька стародавніх цивілізацій, які шанували його за використання у виноробстві. Він також є швидкою і смачною закускою, якою можна насолоджуватися вдома або в дорозі. Ви можете знайти його в різних кольорах, включаючи зелений, червоний, жовтий і рожевий. Виноград пропонує безліч переваг для здоров'я, в першу чергу завдяки високому вмісту поживних речовин і антиоксидантів, пише сайт healthline.com.

Одна чашка винограду містить 6% добової норми калію. Цей мінерал необхідний для підтримки здорового рівня артеріального тиску. Досліди показують, що калій допомагає знизити кров'яний тиск, в першу чергу, завдяки розширенню артерій і вен. Сполуки, що містяться у винограді, можуть допомогти захистити від високого рівня холестерину, зменшуючи його всмоктування.

Виноград багатий на кілька потужних антиоксидантів. Найвища концентрація антиоксидантів міститься в шкірці та кісточках. Однак на їхню концентрацію може впливати безліч факторів, включаючи сорт винограду, зрілість, післязбиральне зберігання та фактори навколишнього середовища. Деякі сорти винограду містять більше антоціанів, класу флавоноїдів, які надають йому помаранчевого, червоного, синього, рожевого та фіолетового кольорів. Дослідження на людях і тваринах показують, що антоціани можуть допомогти запобігти або лікувати захворювання мозку і серця. Виноград також містить вітамін С, бета-каротин, лютеїн, які також є потужними антиоксидантами.

Виноград містить багато мінералів, необхідних для здоров'я кісток, зокрема калій, марганець і вітаміни групи В, С і К, які допомагають запобігти остеопорозу — захворюванню, що призводить до крихкості кісток.

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