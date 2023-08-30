Салат із картоплею, виноградом і цибулею: ситно та смачно

Салати з виноградом неймовірно смачні. Виноград додає неповторного смаку. Ця ягода чудово поєднується з сиром. Наприклад, якось спробуйте приготувати сирний салат із часником та виноградом. Ще один дуже смачний салат — із картоплею, виноградом, цибулею та пармезаном. Його рецептом поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати грушевий лимонад.

- Цей салат гарний тим, що в ньому можна використовувати як холодну картоплю, так і теплу, — каже Ардія Діаманті. - З теплою він навіть смачніший. Виноград підійде будь-яких сортів. Сіль не потрібна, бо використовуємо пармезан.

Салат із картоплею, виноградом і цибулею (на дві порції) Картопля — 2 шт.

Виноград — гроно

Зелений салат (за смаком)

Натертий пармезан (за смаком)

Синя цибуля — 1шт.

Оливкова олія — 2 столові ложки

Відварити картоплю в мундирі, очистити, порізати кружальцями, злегка підсмажити на сковорідці. Викласти на листя зеленого салату в тарілці. Доповнити кільцями цибулі та ягодами винограду. Полити оливковою олією та посипати пармезаном.

І смачного!

Нагадаємо рецепт фруктово-ягідного салату.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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