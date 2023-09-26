Повернутися таємно не вийде: у Держприкордонслужбі зробили важливу заяву для «ухилянтів»

На військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно перетнули кордон під час воєнного стану, чекає відповідальність. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, це стосуватиметься чоловіків, які вирішили повернутися в Україну після незаконного виїзду за кордон.

Демченко розповів, що наразі є спроби незаконного перетину по зеленій ділянці кордону. Тобто це відбувається поза межами пунктів пропуску.

«Наші військовослужбовці пропускають людей виключно на підставі тих умов і правил, які діють відповідно до постанови уряду, що регламентують перетин кордону для громадян України», — зазначив він.

Водночас речник ДПСУ наголосив, що ті військовозобов'язані чоловіки, які перетнули кордон у незаконний спосіб не зможуть уникнути відповідальності за порушення.

«Якщо хтось у незаконний спосіб все ж перетнув державний кордон надалі, коли вони повертатимуться, то будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона уникне покарання», — зазначив Демченко.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з українців підпадає під мобілізацію у жовтні та, в яких випадках ухилянтам загрожує позбавлення волі.

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