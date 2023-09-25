Де і коли дивитись онлайн «Оболонь» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 1/8 фіналу Кубка України

У вівторок, 26 вересня, матчами у Винниках під Львовом та в Рівному стартує програма 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, останнім володарем якого у 2021 році стало «Динамо».

«Рух» на стадіоні імені Богдана Маркевича прийме «Олександрію», яка не змогла виграти в УПЛ шість матчів поспіль, а «Шахтар» вдруге в сезоні навідається в гості до «Вереса» (у прем'єр-лізі рівняни відібрали очки у чемпіона країни — 1:1).

Ще п'ять кубкових поєдинків відбудуться у середу, 27 вересня, на стадіонах у Сумах, Житомирі, Одесі, у столиці та під Києвом. Зокрема, на «Оболонь Арені» змагатимуться місцевий однойменний клуб та «Динамо», що у нещодавньому поєдинку чемпіонату України обіграло «пивоварів» — 4:2.

Цього разу букмекери знову бачать явним фаворитом команду Мірчі Луческу. Наприклад, компанія Vbet ставки на перемогу підопічних Валерія Іващенка в основний час приймає з коефіцієнтом 9,80, на нічию — 6,20, на виграш «біло-синіх» — 1,32.

Кубок України. 1/8 фіналу

26 вересня (вівторок)

«Рух» — «Олександрія» 15:00 YouTube-канал УПЛ ТБ, регіональні телеканали «Суспільного»

«Верес» — «Шахтар» 17:00 YouTube-канал НК «Верес»

27 вересня (середа)

«Вікторія» — «Минай» 14:00 YouTube-канал ПФЛ

«Полісся» — «Дніпро-1» 15:00 MEGOGO, Setanta Sports, «Київстар ТБ»

«Чорноморець» — «Кривбас» 17:00 YouTube-канал ФК «Чорноморець»

«Оболонь» — «Динамо» 17:00 «2+2», YouTube-канал ФК «Оболонь», YouTube-канал FootballHub

«Металіст 1925» — «Ворскла» 18:30 Xsport, YouTube-канал ФК «Металіст 1925»

Додамо, що поєдинок «Маріуполь» — «Зоря» буде зіграно 12 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в чемпіонаті України обіграло черкаський ЛНЗ.

Фото ФК «Оболонь»

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