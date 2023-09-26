Військовий облік жінок: скільки дадуть часу, щоб зареєструватись у ТЦК, і чи випустять «врахованих» медиків за кордон

Всі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, а також наукові співробітники, керівники підрозділів в охороні здоровʼя тощо, вже мають перебувати на військовому обліку. Ця норма діє ще з 1992 року. Проте, на жаль, весь цей час вона працювала недосконало, через що частина медиків була не врахована. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

«Вимога стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року актуальна для жінок-медиків та жінок-фармацевтів, які з певних причин там ще не перебувають. Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки — до 31 грудня 2026 року. Із січня 2023 року жінок, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставлять на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Постановка на військовий облік НЕ дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі», — йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що жодних змін (з 1 жовтня 2023 року) в умовах виїзду за кордон для жінок — не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні (обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади).

Як писали «ФАКТИ», раніше член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський розповів, кого з жінок, які стали на військовий облік, не випустять за кордон.

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