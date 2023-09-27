Отримували криваві гроші з рф: затримано зрадників, які направляли ракети ворога по Києву

Масований ворожий удар по Києву в ніч на 21 вересня коригували двоє російських агентів, які виявилися мешканцями столиці. Їх затримали співробітники СБУ, повідомили у спецслужбі.

Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства.

У поле зору воєнної розвідки рф фігуранти потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

Для цього виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти «втемну» використовували своїх знайомих, в яких випитували «потрібну» інформацію під виглядом побутових розмов.

Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському «куратору» фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури, для чого використовували месенджер, а щоб замаскувати «сеанси» зв’язку, створили декілька анонімних акаунтів.

За кожне виконане завдання зловмисники одержували з рф гроші.

Під час обшуків за місцями проживання обох фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для фотографування українських об’єктів та листування з агресором.

Також знайдено банківські картки, на які російські агенти отримували кошти від свого «куратора» з гру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення — саме такий вирок винесли навесні мешканцю Львівщини, який наводив російські удари на обласний центр.

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