Легендарний рестлер і актор Галк Гоган одружився

Легендарний американський рестлер і популярний актор Галк Гоган, який розкрив секрет свого стрімкого схуднення, одружився втретє. Весілля відбулося ввечері 22 вересня в Кліруотері, штат Флорида. Обраницею 70-річного шестиразового чемпіона WWE стала 45-річна Скай Дейлі, з якою він познайомився півтора року тому на вечірці у друзів.

Скай Дейлі та Галк Гоган

Про весілля Галка стало відомо завдяки його синові від першого шлюбу. 32-річний Нік приїхав привітати батька і виклав в Instagram кілька фотографій.

На Скай була бежева атласна сукня без бретелей, її світле волосся було розпущене, і вона кілька разів продемонструвала каблучку, яку підніс їй щасливий наречений. Повідомляється, що це обручка з діамантом у 6 каратів вартістю 100 тисяч доларів.

Для Дейлі це теж не перший шлюб. В інструктора йоги є троє дітей. Скай зізнається, що Галк підкорив її. «Він — найкращий чоловік з усіх, кого я знала», — каже Дейлі.

«Скай змінила життя Гогана. Він буквально на сьомому небі від щастя. Якби такий хлопець, як Галк, міг світитися, він би світився», — запевнив журналістів один із друзів рестлера.

Єдине, що засмутило нареченого, так це відсутність на весіллі його 35-річної доньки Брук. Її стосунки з батьком навряд чи можна назвати ідеальними.

Залишається додати, що весілля було скромним, без будь-яких надмірностей, хоча статки Гогана оцінюються в 30 млн доларів.

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