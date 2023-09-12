Найсексуальніший чоловік у світі, суперзірка Голлівуду Кріс Еванс таємно одружився

Знаменитий голлівудський актор Кріс Еванс таємно одружився. Його обраницею стала португальська актриса Альба Баптиста. Як повідомляє журнал People, весілля відбулося 9 вересня в приватному маєтку Еванса в Кейп-Коді, штат Массачусетс.

Кріс Еванс і Альба Баптиста

Гостей було небагато. Крім найближчих родичів нареченого і нареченої, були присутні партнери Кріса за серією фільмів «Месники» Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт і Джеремі Реннер, а також актор і режисер Джон Красінскі та його дружина, кінозірка Емілі Блант. Гості підписали угоду про нерозголошення. Їх ввічливо попросили здати мобільні телефони перед весіллям.

Нагадаємо, 42-річний Кріс Еванс минулого року був названий найсексуальнішим чоловіком у світі. В інтерв'ю People з цієї нагоди він зізнався, що мріє про сімейне щастя.

«Це абсолютно те, чого я хочу: дружина, діти, побудова сім'ї. Коли ви читаєте про найкращих артистів, чи то акторів, чи то художників, чи то письменників, більшість із них визнають, що річ не в роботах, які вони створили, а в стосунках. Вони більше пишаються сім'ями, які створили, коханням, яке знайшли і розділили», — сказав Еванс.

Про стосунки Кріса та Альби вперше стало відомо вже після цього інтерв'ю — приблизно в листопаді 2022 року. З'ясувалося, що пара зустрічалася вже понад рік.

«Вони закохані, і Кріс ніколи не був таким щасливим. Його сім'я і друзі обожнюють Альбу», — розповів тоді інсайдер.

26-річна Баптиста є зіркою серіалу Netflix «Черниця-войовниця». Також акторка відома за фільмом «Місіс Гарріс їде в Париж», у якому вона зіграла музу Крістіана Діора.

Це перший шлюб для Кріса й Альби.

Раніше повідомлялося, що партнерка Бреда Пітта за фільмом «Швидкісний поїзд» Джої Кінг вийшла заміж.

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