Воздвиження Хреста Господнього 2023: що не можна робити в цей день та сердечні привітання зі святом

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього — одне з 12 головних церковних свят. Воно присвячене Хресту, на якому був розп'ятий Ісус Христос та символізує його підняття з землі після віднайдення.

Свято щорічно відзначали 27 вересня за юліанським календарем. За новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла з 1 вересня 2023 року, дата свята змістилася на 13 днів раніше. Тож у 2023 році Воздвиження Хреста Господнього відзначали 14 вересня.

Прийняття нового календарного стилю або збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

Традиції та заборони свята

За традицією на велике свято йдуть до храму на службу. Цього дня урочисто з вівтаря виноситься Хрест на середину храму, де він залишається до 21 вересня, дня віддання Воздвиження. Також цього дня відбуваються обходи або хресні ходи з іконами і молитвами.

Якщо немає можливості відвідати службу в церкві, то можна помолитися вдома — за здоров'я і благополуччя в родині. На згадку про страждання спасителя цього дня дотримуються посту.

Що не можна робити на Воздвиження:

заборонено лаятися, сваритися, ображати інших, злословити;

не можна займатися важкою працею, що-небудь різати, рубати тощо;

не слід починати важливі справи — можуть не заладитися;

не потрібно давати гроші в борг — краще перенести на інший день;

не варто їсти м'ясо, рибу, молочні продукти і яйця.

За повір'ям, той, хто постить у це свято, отримує прощення гріхів. Але для цього потрібні також щира молитва та покаяння. Також цього дня не радять іти в ліс — змії шукають місце для зимівлі, тому їх побоюються зустріти.

Також в цей день потрібно привітати рідних, близьких та знайомих зі святом.

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У День Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього у християн є привід і для скорботи, і для радості. Ісус був розп'ятий на хресті і страждав за наші гріхи, але цей хрест був дарований людям для втіхи, як уособлення величезної віри, як символ християнства. Нехай міцніє віра ваша, брати і сестри, і всі страждання втішаться хрестом животворящим.

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З Воздвиженням Хреста вітаю.

Щастя, здоров’я та віри міцної бажаю!

Хай Господь віджене всі ненастя.

А віра наша подарує всім щастя!

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Бажаю вам у цей святковий день миру, добра і благодаті Божої. Нехай ваші серця будуть наповнені любов'ю до ближніх і до Бога. Нехай Хрест Господній оберігає вас від усіх бід і напастей!

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Воздвиження Хреста Господнього — це свято світла і радості. Нехай цей день подарує вам багато добра, щастя і любові. Бажаю вам міцного здоров'я, душевного спокою і надії на краще. Зі святом!

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Свято світле і чисте сьогодні:

Воздвиження Хреста Господнього!

Будьте щасливі, будьте кохані

І Господом вічно хранимі!

Нехай здоров'я завжди міцним буде,

А ваш будинок — чистий, багатий і затишний!

І нехай Хреста Воздвиження

Принесе душі мир і смиренність.

Про інші традиції святкування Воздвиження «ФАКТАМ» розповіла Олена Громова, етнографиня, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів).

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