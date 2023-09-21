Бажано розпушити ґрунт, перекопавши його: як правильно садити цибулинні квіти восени

Восени висаджують цибулинні квіти, що цвітуть навесні. Вони змусять ваш сад заграти квітковими барвами з перших весняних днів, часто ще до того, як почнуть рости інші рослини. Найпопулярніші з них — тюльпани, гіацинти, крокуси та нарциси. Більшість цибулинних квітів, які висаджуються восени і зацвітають наступної весни, висаджують у період з вересня по жовтень. Однак, як і з кожного правила, з цього є винятки, тому варто уважно ознайомитися з датами посадки для кожного виду. Деякі види потрібно висаджувати задовго до настання календарної осені. Наприклад, цибулини нарцисів, терну та дрібніших рослин висаджують вже в серпні. Шафрани, які цвітуть восени, також висаджують у серпні-вересні, пише Poradnik ogrodniczy.

Глибину посадки цибулинних квітів потрібно регулювати відповідно до розміру цибулин, що висаджуються. Зазвичай цибулини висаджують на глибину, що в 2−3 рази перевищує висоту цибулини. У легких ґрунтах цибулини можна садити трохи глибше, тоді як у глинистих ґрунтах, які дуже ущільнюються, цибулини розміщують вище.

Перед тим, як висаджувати цибулинні квіти восени, місце для посадки необхідно належним чином підготувати. Перш за все, ґрунт слід очистити від бур'янів. В ідеалі видалення бур'янів слід проводити вручну, без використання шкідливої хімії. Однак якщо ви вирішили використати гербіциди, не забудьте застосувати їх щонайменше за 2−3 тижні до запланованої дати висадки цибулинних квітів. Якщо не дотриматись такого часового інтервалу, гербіцид може пошкодити рослини.

Також бажано розпушити ґрунт, перекопавши його на одну лопату вглиб (до 30 см). Структуру та родючість ґрунту можна покращити, додавши компост, розкислений садовий торф або добре компостований гній. Також варто перевірити рН ґрунту, оскільки більшість цибулинних квітів, висаджених восени, найкраще ростуть у нейтральних ґрунтах (рН 6,6 — 7,2).

Пам'ятайте, що вапнування слід проводити щонайменше за 3 тижні до посадки цибулинних квітів. Після того, як ґрунт підготовлений, можна приступати до посадки. Лунки для цибулинних квітів можна зробити за допомогою вузької лопатки. Для дрібних цибулин стане в нагоді дерев'яний дюбель з гострим кінцем, а при посадці цибулинних квітів на газоні знадобиться спеціальна саджалка. Якщо ви висаджуєте кілька невеликих цибулин в групу, можна розкрити більшу ділянку ґрунту на необхідну глибину, розмістити цибулини, а потім засипати ґрунтом.

Більшість цибулинних квітів потребують перезимівлі, щоб зацвісти з приходом весни. Саме тому ми висаджуємо їх у ґрунт вже восени. Однак більшість з них, а особливо менш витривалі види, слід замульчувати до настання морозів. В якості мульчі можна використовувати товстий шар торфу, садової кори або хвойних гілочок. Мульчу слід розкидати тільки після перших заморозків, зазвичай приблизно в середині листопада. Занадто раннє розміщення мульчі може надмірно привабити гризунів, які шукають їжу. Однак мульчу варто розкласти, оскільки шар мульчі не тільки захищає висаджені восени цибулини від заморозків, але й допомагає утримувати вологу в ґрунті, а навесні затримує прогрівання ґрунту, щоб квітки цибулин не розпустилися занадто рано і з меншою ймовірністю були пошкоджені весняними заморозками.

Нагадаємо, що цибуля та гіацинти здатні назавжди вигнати із вашого саду кротів.

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