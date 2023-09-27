Вимагав 4 тисячі доларів за «правильне вирішення питання»: на Київщині викрили нечистого на руку суддю

В Україні продовжують викривати корупціонерів серед тих, хто має стояти на захисті інтересів держави.

Так, 26 вересня співробітники СБУ та НАБУ спіймали на хабарі суддю Броварського міськрайонного суду Київської області.

За даними слідства, суддя вимагав 4 тисячі доларів США хабаря за «правильне вирішення питання» під час судового засідання.

Суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах.

Частину неправомірної вигоди у сумі 1 тисяч доларів США він отримав раніше за прийняття ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисяч доларів США за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили «на гарячому» детективи Національного бюро.

27 вересня судді повідомили про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Під час обшуків у нього вилучили розфасовані в різні конверти 15 600 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали на хабарі чинного нардепа та двох його спільників.

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