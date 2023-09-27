В Київській області повноцінно запрацювала служба порятунку 112

У середу, 27 вересня, в Київській області повноцінно запрацювала служба 112 — єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Він є альтернативою іншим гарячим лініям.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, 112 стала «єдиним вікном» для звернення громадян, які опинились у надзвичайній ситуації. Служба є альтернативою гарячим лініям: 101; 102; 103; 104.

«Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції України», — додав Клименко.

Зокрема на лінію можуть звернутись громадяни з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

«Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України», — додав Клименко.

Як відомо, на початку вересня 2022 року Верховна рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112. Очікувалось, що систему запустять до кінця року в пілотному форматі у Києві та Київській області. Втім, в столиці вона була запроваджена вже в липні поточного року.

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