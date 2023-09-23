Приєднання Кубані та Бєлгорода до України: відома мольфарка розповіла, наскільки це можливо

В результаті розпаду російської федерації, такі російські міста, як Бєлгород, Таганрог, Ростов-на Дону, а також Кубань, які деякі історики вважають споконвіку українськими, не увійдуть до складу України.

Про це розповіла відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські в інтерв'ю «Апострофу».

За її прогнозом, на вказаних територіях можуть з'явитися нові державні утворення, які будуть дружні українській державі,

Так, у відповідь на питання про приєднання до України таких «споконвічно українських територій», українська мольфарка зазначила, що не бачить цього.

«Швидше за все, внаслідок розпаду російської федерації на цих теренах просто з'являться нові державні утворення, дружні Україні», — повідомила Магдалена Мочіовські.

Також мольфарка прогнозує, що війна в Україні може закінчитися за чотири роки. Тоді повернуться під владу Києва тимчасово окуповані росією Крим та Донбас.

«Занадто багато залежить від різних чинників. Зброя, мужність і таке інше. Як кажуть маги-тарологи — „як карта ляже“. Наші, як кажуть, „руки“ досягають до Криму. Я це бачу. За допомогою богів, ЗСУ, української нації, волонтерів Крим повернеться в лоно неньки-України. Не кажучи вже про Донбас. Але станеться це за чотири роки», — зазначила вона.

Водночас, за словами Мочіовські, російський диктатор володимир путін помре ще раніше.

Різні астрологи та маги вже давали свої прогнози щодо закінчення війни в Україні.

Разом з тим радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що війна закінчиться раніше 2024 року.

Люди, які боронять Україну на передовій, мають свої думки щодо термінів закінчення цієї війни.

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