Кабмін призначив заступників міністра оборони: хто вони

У середу, 27 вересня, уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони Рустама Умєрова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, заступниками міністра оборони стали Юрій Джигир, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.

Черногоренко також стала заступником з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Раніше вона запускала електронні лікарняні, єМалятко, та Армію дронів.

Джигир Юрій Анатолійович

Упродовж 2001−2018 років здійснював розробку та експертну підтримку реформ державних фінансів у складі низки проєктів міжнародного розвитку та фінансування програм соціального сектору в Україні, а також низці інших країн.

Протягом 2015−2018 років працював позаштатним радником міністра фінансів України, й позаштатним радником в.о. міністра охорони здоров’я протягом 2016−2018 років.

З 26 липня 2018 року Джигиру було призначено на посаду заступника міністра фінансів.

Калмикова Наталія Фернандівна

Закінчила Вінницький національний медичний університет й Вінницьку академію неперервної освіти за спеціальністю «Магістр публічного управління».

Протягом червня 2021 — листопада 2021 обіймала посаду радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Черногоренко Катерина Леонідівна

Працює проєктним менеджером у Міністерстві цифрової трансформації.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. 6 вересня цю посаду зайняв колишній глава Фонду держмайна Рустем Умєров.

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