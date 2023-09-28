Овни на порозі важливих змін, Тельці мають великі витрати, а Стрільцям потрібно буде ризикнути: гороскоп на 28 вересня 2023 року

Середину поточного тижня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку, вважають часом потужної позитивної енергетики. У четвер, 28 вересня, з`явиться гарна можливість вирішувати найскладніші питання. За однієї умови — потрібно активно діяти, а не чекати коло моря. Варто пам`ятати, що сьогодні будь-які руйнівні дії повернуться до вас, як бумеранг. Це стосується і професійної діяльності, і особистих стосунків. У цей день варто розпочинати нові проєкти. Рішення, ухвалені сьогодні, матимуть позитивні результати.

Овен

Інтуїція підказує, що незабаром розпочнеться період важливих змін і не помиляється в цьому. Будьте уважні, намагайтеся спостерігати за тим, що відбувається навколо: якісь незначні події підкажуть, як краще діяти, щоб отримати бажане. Можливі успіхи у навчанні та на роботі. Ви швидко засвоюєте корисну інформацію, переймаєте досвід, який може бути корисним, інформує Ukr.Media.

В Овнів можливі поїздки, в яких зав'яжуться несподівані та дуже цікаві знайомства. Ви уважні до людей і здатні оцінити тих, хто зовсім не схожий на вас. Ймовірні романтичні захоплення.

Телець

Сприятливий день для ділових переговорів, спілкування з людьми, які поділяють ваші інтереси та погляди. Можливий початок співпраці, яка швидко почне давати прибуток. У роботі часто допомагає чарівність: оточуючі часом беруть на себе частину ваших турбот просто тому, що переймаються до вас симпатією.

У Тельців ймовірні незаплановані поїздки, які видадуться стомливими, але принесуть потрібні плоди. Не виключено фінансових втрат, невиправданих витрат. Великі покупки навряд чи будуть вдалими, момент для них зараз не найкращий.

Близнюки

День непоганий, але досить втомливий. Доводиться займатися різними справами, у тому числі дуже складними, а часом — братися за проєкти, про які ви маєте лише найвіддаленіше уявлення, і вчитися, набиваючи шишки. Всі труднощі цього дня мають одну важливу гідність — вони швидко закінчуються, тому не сумуйте і зберігайте оптимізм.

У Близнюків ймовірне отримання важливої інформації, повідомлень, які змусять вас скоригувати плани, а також по-новому подивитись свої відносини з оточуючими. Трохи здорової самокритики вам не завадить.

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Рак

Починається день успішно. Використовуйте його першу половину, щоб зробити те, що давно планували, — у вас все вийде. Що далі, то помітнішим буде вплив негативних тенденцій, тим більше перешкод може виникати на вашому шляху. Не соромтеся просити допомоги: і друзі, і просто хороші знайомі будуть раді прийти на виручку.

Не виключено фінансових труднощів. Ви розпоряджаєтесь грошима легковажно, часом витрачаєте їх на те, що вам зовсім не потрібно. Ракам не бажано укладати довгострокові угоди, пов'язувати себе зобов'язаннями та підписувати важливі документи.

Лев

День суперечливий і досить стомлюючий. Інші швидко вибилися б із сил, але ви маєте достатньо енергії, щоб подолати всі перепони і втілити задумане в життя. Вдалий день для участі в спільних проєктах, роботи в команді. Можна братися за нові справи і не боятися помилок у них: поряд є люди, які допоможуть та підкажуть.

Ділове чуття у Левів дуже гостре, і там, де справа стосується грошей, ви не помиляєтеся. Покупки будуть вдалими. У другій половині дня бажано провести час із близькими, поговорити про сімейні справи.

Діва

Можна досягти успіхів, але для цього доведеться докласти чимало зусиль. Діяти доводиться наодинці, підтримка, яку ви можете отримати, має лише символічний характер. Деяким Дівам доводиться багато часу проводити з людьми, які їм вкрай несимпатичні; такі представники знака будуть особливо дратівливими та нетерплячими.

Сприятливий день для подорожей; вони складаються вдало, навіть якщо ви їдете в дорогу без певної мети. Ви не тільки отримаєте масу позитивних емоцій, а й знайдете джерело натхнення.

Терези

Терезам можна покластися на інтуїцію: вона не помиляється ні в дрібницях, ні в серйозних питаннях. Навколишнім ваші вчинки можуть здатися необдуманими і навіть дурними, але ви знаєте, що і навіщо робите, і отримуєте результати, яких прагнете.

Критику ж не варто приймати близько до серця, і точно не потрібно засмучуватися через нетактовні зауваження, ймовірність яких особливо велика в середині дня. Важлива розбірливість у контактах: тримайтеся подалі від осіб із сумнівною репутацією, а також від тих, хто відомий своєю любов'ю до чуток та пліток.

Скорпіон

Досягати успіху вам допомагають спостережливість і вміння жити з людьми. У будь-якій ситуації, навіть неоднозначній, ви можете знайти щось гарне; там, де інші бачать лише труднощі, ви помічаєте можливості. Буде можливість розпочати якусь нову справу чи принаймні підготуватися до цього.

День підходить Скорпіонам для романтичних побачень; у поїздки краще вирушати разом із коханою людиною. Можливі приємні сюрпризи, не виключені зміни на краще, на які ви давно чекали. Вечір — слушний час для того, щоб прийняти важливі рішення щодо особистих стосунків.

Стрілець

День неспокійний та напружений. Важко встигнути все, що потрібно, але ви впораєтеся. Доведеться, щоправда, скористатися якимись нестандартними методами, піти на ризик, але це вас не злякає. Часто саме завдяки хоробрості та рішучості ви досягаєте результатів, про які інші можуть тільки мріяти.

Нові знайомства, що навіть мають виключно формальний характер, можуть отримати романтичне продовження, якщо ви цього захочете. Вечір піднесе приємні сюрпризи Стрільцям, діяльність яких пов'язана з мистецтвом і шоу-бізнесом.

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Козоріг

Доводиться вирішувати не лише свої, а й чужі проблеми. Вас це не втомлює, лише до кінця дня ви задумаєтеся про те, що непогано було б зайнятися чимось менш обтяжливим і приємнішим. Можливі цікаві зустрічі, буде можливість поспілкуватись із незвичайними, навіть видатними людьми. Не розраховуйте відразу справити незабутнє враження: вас оцінять пізніше.

У Козорогів можливі грошові надходження, можливі приємні фінансові сюрпризи та цінні подарунки. День підходить для вирішення питань, пов'язаних з нерухомістю, та укладання відповідних угод.

Водолій

Сприятливий день для переговорів. Обговорювати питання щодо роботи можна і в офіційній, і в неформальній обстановці. Вам вдається відстояти свою точку зору, нікого не образивши, і домогтися підтримки людей, які ще недавно були на боці ваших недругів.

У Водоліїв непогано складаються поїздки, особливо ділові. Чим далі ви від дому, тим вища ймовірність вигідних угод. Якщо ви не збираєтеся вирушати кудись, варто запросити в гості друзів або відвідати якийсь світський захід.

Риби

Ви дуже спостережливі й уважні, ніщо не вислизає від вашого погляду; з побаченого ви робите правильні й точні висновки, оточуючим ваша прозорливість може здатися майже містичною. До вас частіше, ніж зазвичай, звертаються за порадами; намагайтеся не брати на себе відповідальність за те, що роблять і думають інші.

Це вдалий день для виходу на нове місце роботи, знайомства з людьми, з якими вам доведеться довго мати справу. Рибам варто бути обережнішими з грошима: у розв'язанні фінансових питань ви схильні проявляти непрощенну легковажність.

Нагадаємо, що у п`ятницю, 29 вересні, настане Урожайний місяць — перша осіння повня.

Фото Pixabay

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