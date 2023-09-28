Дональда Трампа, який заробив на своєму тюремному фото мільйони доларів, визнали винним у шахрайстві. Рішення ухвалив суддя Артур Енгорон зі штату Нью-Йорк після розгляду цивільного позову генеральної прокурорки штату Летиції Джеймс до колишнього президента США та його старших дітей Еріка Трампа і Дональда Трампа-молодшого, обліковий запис якого зламали хакери.

Позов було подано у вересні 2022 року. Летиція Джеймс стверджувала, що в період між 2011 і 2021 роками холдинг Trump Organization навмисно завищував вартість своїх активів на мільярди доларів. Фінансову звітність спотворювали, «щоб забезпечити собі кредити і договори страхування на вигідних умовах або зберегти їх».

Махінації з фінансовими документами дали змогу Трампу і його синам отримати «сотні мільйонів доларів за рахунок незаконно зекономлених коштів і незаконного прибутку», йдеться в позові.

Суддя Енгорон погодився з доводами генпрокурора. Рішення від 26 вересня є повною поразкою для Трампа. Зазначається, що його було ухвалено до початку основного судового розгляду. Він запланований на 2 жовтня. Однак тепер, коли суд уже оголосив Трампа і його синів шахраями, залишається тільки призначити покарання. Тюремне ув'язнення колишньому президенту у цій справі не загрожує. Однак йому доведеться заплатити чималу суму як компенсацію збитків, яких зазнали як банки і страхові компанії, так і держава.

Летиція Джеймс запросила для Трампа штраф у розмірі 250 млн доларів.

Сам бізнесмен називає всі висунуті проти нього звинувачення політично вмотивованими, продовжує стверджувати, що невинний, а всі судові процеси проти нього мають одну мету — завадити йому балотуватися в президенти на виборах 2024 року.

Раніше повідомлялося, що один із кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти прийняття України в НАТО, вважаючи такий крок невигідним для США.

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