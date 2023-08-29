Дякуючи прокуратурі: Трамп заробив на своєму тюремному фото мільйони доларів

Дональд Трамп укотре довів, що володіє прекрасною діловою хваткою. Він успішно використовує в маркетингових цілях своє фото, зроблене для поліцейської картотеки в окружній в'язниці Фултон, штат Джорджія. Так званий mugshot вже приніс Трампу на його нову передвиборчу кампанію 7,1 мільйона доларів!

Нагадаємо, Дональд Трамп став першим колишнім президентом в історії США, який, нехай і на 20 хвилин, але побував у шкурі ув'язненого.

Увечері 24 серпня він добровільно з'явився до в'язниці Фултон, де його офіційно заарештували, зняли відбитки пальців, сфотографували і присвоїли реєстраційний номер арештанта. Після цього Трампа звільнили під заставу в 200 тисяч доларів.

Mugshot колишнього президент був опублікований і відразу став вірусним у мережі. Фонд, який збирає пожертви на передвиборчу кампанію Трампа, негайно скористався популярністю фотографії і став пропонувати охочим придбати різні сувеніри з нею — футболки, чашки, келихи, стікери. Для того, щоб стати володарем одного з сувенірів, потрібно перевести на рахунок фонду 47 доларів. Суму обрано невипадково — у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року Трамп стане 47-м президентом США.

За даними офіційного представника Трампа Стівена Чуна, тільки за 25 серпня продаж сувенірів зібрав 4 мільйони 180 тисяч доларів.

Піарники також вирішили змінити офіційне гасло нової президентської кампанії Трампа. Ним став підпис під mugshot, який Трамп поставив, опублікувавши фото у своїй соцмережі Truth Social. Він написав: «Ніколи не здавайся!«

Раніше «ФАКТИ» писали, що відбулися перші теледебати кандидатів у президенти США. Вони пройшли без Трампа.

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