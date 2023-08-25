Без Трампа: відбулися перші теледебати кандидатів у президенти США

У США відбувся перший раунд внутрішньопартійних дебатів республіканців, які вирішили балотуватись на пост президента країни. Вісім претендентів на висування кандидатом від Республіканської партії зібралися у Мілуокі, штат Вісконсин. Дебати транслювалися по телебаченню.

Перше, що впало у вічі глядачам — відсутність Дональда Трампа, який напередодні приїхав до в'язниці округу Фултон, штат Джорджія, де був формально заарештований у кримінальній справі щодо спроби підтасовування результатів президентських виборів. Явний лідер внутрішньопартійних перегонів вирішив проігнорувати перший раунд на тій підставі, що не бачить суперників серед учасників.

Іншим претендентам залишилося критикувати Трампа та один одного.

Особливо дісталося бізнесменові Вівеку Рамасвамі, який уперше бере участь у передвиборчих перегонах. До явного невдоволення решти претендентів він несподівано показав високі результати в останніх опитуваннях громадської думки.

«Новачок нам не потрібний», — різко заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті в'їдливо зазначив, що висловлювання Рамасвамі звучать як монотонні фрази в чат-боті.

Вівек відбив цю критику, звинувативши суперників у тому, що всі вони «куплені та оплачені бізнес-колами».

Окрім уже названих учасників першого раунду, змагалися у красномовстві губернатор Флориди Рон Десантіс, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон та губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам.

Всім претендентам було поставлене одне цікаве запитання: чи підтримають вони Дональда Трампа, якщо суд визнає його винним за однією з чотирьох кримінальних справ, які наразі розглядаються у різних штатах та Вашингтоні. Мається на увазі, чи закличуть своїх прихильників голосувати за Трампа, якщо самі будуть вибиті з передвиборчих перегонів?

Тільки двоє заявили, що не робитимуть цього — Дуг Бергам і Кріс Крісті. Інші сказали, що підтримають Трампа. А Рамасвамі взагалі назвав одіозного політика «найкращим президентом США у XXI столітті».

Нагадаємо, що розгляд чотирьох кримінальних справ і навіть обвинувальний вирок не можуть завадити Трампу балотуватися у президенти. Він має право продовжувати передвиборчу кампанію навіть із тюремної камери.

Стоп-кадр відео

79

Читайте нас у Facebook та Instagram