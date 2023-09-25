Один із кандидатів у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти прийняття України в НАТО. У подкасті журналіста Гленна Бека губернатор Флориди заявив: «Я вважаю, що членство України в НАТО не в інтересах Сполучених Штатів. Це лише додасть нам зобов'язань, а якщо зобов'язань додасться, то яку користь від цього ми отримаємо натомість?»

Десантіс також розкритикував адміністрацію президента Джо Байдена. На його думку, Білий дім, надаючи Києву допомогу, діє за принципом «відкритого чека». Республіканець заявив, що це неправильно. «Відкритий чек» був би виправданий, якби Київ використовував американську допомогу для того, щоб закінчити «збройний конфлікт». Нагадаємо, губернатор Флориди вперто називає війну в Україні «територіальним конфліктом».

Інтерв'ю Десантіса відображає загалом настрої, які панують у Республіканській партії США. Республіканці, користуючись тим, що у них більшість голосів у Палаті представників (нижня палата Конгресу США), всіляко гальмують нове виділення бюджетних коштів на фінансування військової допомоги Україні. Вони досить скептично сприйняли виступ президента України Володимира Зеленського в Конгресі.

Позиція республіканців вкрай важлива в питанні подальшої допомоги США. Наприкінці вересня закінчується термін чинного федерального бюджету. В адміністрації Байдена не буде можливості виділяти фінанси без затвердження нового бюджету.

Частина республіканців підтримує демократів у цьому питанні, але є впливовий блок у Палаті представників, який виступає проти продовження військової допомоги Києву. Ці члени Республіканської партії вважають, що США мають зосередити увагу на зміцненні власного кордону з Мексикою на тлі нового масового напливу мігрантів із Центральної та Південної Америки.

У суботу, 23 вересня, Дональд Трамп заявив, що він на місці Байдена негайно відкликав би всі американські війська з-за кордону і кинув би їх на захист кордону з Мексикою. Як завжди, Трамп підкреслив, що вирішив би проблему за 24 години.

Раніше повідомлялося, що одразу кілька провідних західних ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні пообіцяв йому надати балістичні ракети ATACMS більш дальнього радіусу дії. Йдеться про модифікації ракет, які здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Саме про таке озброєння Київ настійно просить Вашингтон уже багато місяців.

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