Блискавка могла бути причиною потужного вибуху в Ташкенті: є загиблі та поранені (фото, відео)

Потужні вибухи лунають не лише в Україні, де українці дають відсіч російським агресорам, а й у країнах, де бойові дії не ведуться. Так, наприкінці літа серйозна НП сталася в районі елеватора в турецькому порту Дериндже, де під час вибуху було пошкоджено два силосні корпуси.

А у ніч на четвер, 28 вересня, вибух пролунав у столиці Узбекистану Ташкенті, неподалік аеропорту. Як повідомляє видання gazeta.uz, НП сталася на складі компанії, яка займається логістикою. Лунала версія про падіння літака, проте пізніше її спростували.

Як стверджує Brief, у місцевому МВС заявили, що причиною вибуху, який практично повністю знищив склад компанії «Інтер Логістика», став «удар блискавки»

Фото gazeta.uz

Зазначається, що вибух було чутно за багато кілометрів, дим і заграву від пожежі було видно з інших районів. Вибуховою хвилею було розбито вікна десятків квартир багатоповерхових будинків, у дворах прилеглого масиву було багато машин швидкої допомоги.

Фото gazeta.uz

Фото gazeta.uz

Місцеве Міністерство охорони здоров'я заявляло, що під час вибуху і пожежі були поранені люди, проте «серед них немає таких, хто отримав тяжкі тілесні ушкодження». Згодом у мережі з'явилися повідомлення, що помер 15-річний підліток — йому на голову впала віконна рама.

На даний момент загальну кількість постраждалих влада не називає.

У мережу викладають відео, зняті вночі. У тому числі й вибуху.

На місці НП почалася сильна пожежа.

Місцеві жителі показували, як у багатоповерхових будинках було вибито вікна.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Румунії пролунали два вибухи на АЗС. Тоді одна людина загинула і 46 отримали поранення, у тому числі 26 пожежників, які прибули на місце події після першого вибуху.

А два дні тому у Степанакерті, який вважався столицею невизнаного Нагірного Карабаху, вибухнуло паливне сховище на трасі Степанакерт Аскеран. За офіційними даними, загинули щонайменше 20 людей, кілька сотень отримали поранення.

Фото gazeta. uz

257

Читайте нас у Facebook та Instagram