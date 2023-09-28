«Хочеться душити, не відпускаючи»: Арестович знову влип у гучний сексистський скандал (відео)

Колишній радник голови Офісу президента Олексій Арестович, який раніше відзначився «наїздами» на ЛГБТ-спільноту, знов опинився у центрі скандалу.

Цього разу, як пише «УП», йдеться про його закриті «психологічні семінари», уривки з яких виклали у мережу журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на каналі «Палає».

Зокрема, Арестович називає жінок «істотами» та говорить про бажання «задушити» їх, а чоловіків вважає «богами» та «ідолами», яких потрібно возвеличувати.

«Жінка, як казав мій один знайомий, на чоловіка повинна дивитися, як на ідола. І вимазувати періодично своєю жертовною кров’ю йому губи», — каже він, називаючи представниць прекрасної частини людства «неврівноваженими». На його переконання, будь-яку суперечку з жінками можна вирішити матеріально: «У момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винним і каже: „Скажи, хоч що-небудь, сволото!“. Що ви повинні робити? Варіантів кілька — відійти подалі, кинути гаманець, сказати „Іди, купи собі все, що хочеш“. Варіант два — обійняти її мовчки. І варіант три — обійняти й тра***ти».

Також, на його думку, всі чоловіки бажають задушити жінку: «Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тра***ти, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нах**н, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати».

Реакція мережі на уривки з висловами ексрадника голови ОП була бурхливою.

На публікації у пресі Олексій Арестович відреагував своєрідно, заявивши, що готує ефір «Арестович і жінки», але є проблема.

«Потрібні жінки, яких я показово душитиму в ефірі. Вважайте конкурс відкритим. Заявки надіслати у коментарі. Не впустіть свій шанс! Пам'ятай — ти особлива. Не така, як інші», — написав він у соцмережах.

Раніше він в одному з інтерв`ю заявляв, що жінки в ЗСУ — це жах, бо їх «не вважають за людей» та ставляться упереджено. «Це ж історичні речі, укорінені…», — казав Арестович, згадуючи, що це тягнеться з того часу, коли представниць прекрасної половини людства не допускали на Запорізьку Січ.

Фото із соцмереж

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