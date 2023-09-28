Без варіантів: Кабмін готує підвищення тарифів на газ та електрику, процес вже запущено

Тарифи на комунальні послуги залишаються «болючою темою» для суспільства. Так, цього літа підвищили тарифи на електроенергію, очікувалося зростання цін й на водопостачання, проте це рішення відклали. Проте, схоже, зростання цін не уникнути.

Про це сказала міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, пише finance.ua.

Йдеться про підвищення тарифів на газ та електроенергію з одночасним балансуванням подорожчання комуналки субсидіями громадянам, у яких розмір платіжки перевищує 15% заробітку.

За словами Жолнович, вже розроблено цифровий інструмент, «який з листопада повноцінно запрацює». Механізм дозволить в автоматичному режимі сповіщати людей, що вони мають право на субсидію.

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Міністерка зазначила, що наступного року на субсидії з бюджету буде виділено близько 50 мільярдів гривень, додавши: «Я сподіваюся, що нам цих коштів вистачить, тому що це значно більше, ніж минулого року, щоб покрити всі запити та допомогти нашим людям, які мають невеликий дохід, спокійно пережити і зиму, і можливі підвищення комунальних платежів».

Нагадаємо, що Інфляційний звіт Національного банку України (липень 2023 року) стверджував, що тарифи на окремі комунальні послуги в Україні зростатимуть під час війни, проте значне підвищення очікується лише у післявоєнний період.

Раніше голова НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишев заявляв, що населення купуватиме «блакитне паливо» за стабільною ціною 7,96 гривні за кубометр.

Фото Pixabay

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