В Україні заборонять відключати електрику боржникам з «уразливих категорій» населення: кого це стосується

Українцям із вразливих категорій населення, які мають заборгованість за електроенергію, тарифи на яку підвищили цього літа, пропонують заборонити відключати взимку світло.

Як повідомляє «РБК-Україна», Мінсоцполітики підготувало проект урядової ухвали, який винесено на обговорення.

До таких категорій пропонують віднести:

Одержувачів житлових субсидій;

Осіб з інвалідністю І та ІІ групи, у тому числі осіб, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

Осіб, які утримують дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій;

Багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

Прийомні сім'ї, які мають під опікою трьох і більше дітей та не є одержувачами житлових субсидій;

Побутових споживачів електричної енергії, які перебувають у житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, та не є одержувачами житлових субсидій.

До спеціальних додаткових заходів захисту споживачів, що віднесені до категорій вразливих споживачів, відносяться:

1) обов'язок постачальника універсальних послуг запропонувати укладання договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності) щодо оплати за спожиту електричну енергію за певним графіком погашення заборгованості, щомісячний платіж у якому не перевищуватиме 20% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року, в якому укладається договір ;

2) заборона ініціювати відключення електроустановки вразливого споживача, пов'язане з несплатою/сплатою не в повному обсязі за спожиту електричну енергію у період з 15 жовтня до 15 квітня відповідного року.

3) обов'язок операторів систем розподілу інформувати споживачів, на території діяльності яких заплановані перерви в електропостачанні, про планові перерви в електропостачанні у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу;

4) обов'язок операторів систем розподілу забезпечувати безкоштовний ремонт/відновлення внутрішніх електричних мереж у житловому приміщенні споживача, які перебувають у аварійному стані;

5) звільнення споживачів від нарахування штрафних санкцій, неустойок (пені) через несвоєчасну оплату за спожиту електроенергію на період дії договору про реструктуризацію заборгованості;

6) звільнення споживача від обов'язку відшкодування витрат на відновлення/припинення постачання електричної енергії на об'єкт споживача;

7) першочергове надання послуг із відновлення постачання електричної енергії на об'єкт споживача у разі аварійних відключень електричної енергії;

8) надання вразливим споживачам права на першочергове обслуговування у центрах обслуговування;

9) задоволення спеціальних потреб споживачів у отриманні інформації та комунікації з постачальниками універсальних послуг (запровадження спеціальних форматів рахунків, здійснення особистих візитів до споживача, використання електронних сервісів, месенджерів тощо).

Нагадаємо, що у червні тарифи на світло зросли з 1,44 гривні до 2,64 гривні за кВт-год. Якщо у домогосподарства накопичилися борги на 31 травня 2023 року, їх потрібно сплачувати за старими тарифами, якщо ж борг виник після 1 червня, то погашати його слід уже за новими, вищими тарифами.

Фото Pixabay

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