Повеселилися: у Польщі гримнув гучний секс-скандал за участю католицьких священників

Польська преса повідомляє подробиці гучного секс-скандалу, який вразив країну наприкінці вересня. І замішані у ньому не представники шоубізнесу, а кілька служителів католицької церкви. Вони зібралися на вечірку та викликали чоловіка з ескорт-служби. У розпал веселощів той знепритомнів.

Священнослужителі злякалися та викликали бригаду швидкої допомоги. Однак коли медики прибули, учасники вечірки відмовилися їх впустити. Тоді лікарі викликали поліцію.

Поліцейським удалося відкрити квартиру. Після цього медики змогли надати допомогу секс-працівнику, який все ще був непритомний.

Подробиці цієї скандальної історії повідомляє впливове польське видання Gazeta Wyborcza. За даними журналістів, наразі проводяться два розслідування. Одне з них — поліцейське. Учасників секс-вечірки підозрюють у ненаданні допомоги людині та перешкоджанні роботі лікарів.

Друге розслідування проводить церква. Декілька священиків вже відсторонено від проведення служб, проте поки що вони не позбавлені сану.

Історія ця відбулася у місті Домброва-Гурнича. Він розташований неподалік Кракова.

«Захід, організований духовенством, мав суто сексуальний характер. Його учасники використовували пігулки для потенції», — повідомило джерело Gazeta Wyborcza.

За даними видання, секс-працівник втратив свідомість під час вечірки. Очевидно, він знепритомнів, коли зрозумів, що має взяти участь у груповому сексі. А ось давав він на це згоду чи ні, газета не знає.

«Ми розслідуємо ненадання допомоги людині, яка опинилася в ситуації, коли існує загроза смерті або заподіяння шкоди здоров'ю. Це передбачає позбавлення волі на строк до трьох років», — заявив Вальдемар Лубневський із Сосновецької районної прокуратури.

Журналісти з'ясували, що оргія священнослужителів проходила у квартирі отця Томаша З. На той момент він був вікарієм Домбровської базиліки у місті Домброва-Гурнича і очолював місцеву філію великого видавництва, яке випускає католицький тижневик Niedziela по всій Польщі.

Отця Томаша вже позбавлено обох посад.

21 вересня, наступного дня після того, як вперше стало відомо про оргію, невідомий підпалив двері базиліки, де служив отець Томаш.

Церква закликає вірян не сіяти ненависть. Єпископ Гжегож Кашак, у чому віданні перебувають усі районні парафії, включаючи ту, де відбувся секс-скандал, просить парафіян молитися за присоромлених і священників, що збилися зі шляху.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні Дніпропетровський університет внутрішніх справ потрапив у скандал через пікантне відео.

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