Секс на підвіконні: університет внутрішніх справ потрапив у скандал через пікантне відео

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ — секс-скандал. Студенти зняли відеоролик, на якому парочка займається сексом на підвіконні в кабінеті одного з навчальних корпусів.

П'ятнадцятисекундне відео інтимного характеру швидко розлетілося мережею. Користувачі соцмереж губилися у здогадках про те, хто міг бути зображений на відео. Найпопулярнішою версією була така: хтось у такий спосіб здає залік викладачеві.

Колишня студентка університету в коментарях до відео написала, що їй знайомий кабінет, у якому відбувалася сцена кохання. За словами Анастасії Кузьменко, кабінет завжди замкнений, а ключ видається під розпис у журналі.

«На режимний об'єкт проникли двоє людей і ніхто не зупинив їх? Хороша поліція зараз. Це шостий поверх, де кабінети завжди на ключ зачинені. Ключ під розпис видає методист. Сторонні отримали ключ у методистів від дверей навчальної аудиторії? Чи це кабінет пані С*** став порноклубом?» — написала Анастасія.

Деякі користувачі соцмереж не засуджували те, що трапилося. «А що там поганого? Це ж про любов!» — написав у коментарях ще один колишній студент із Дніпра з ніком Alex Gud.

Через резонанс у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ змушені були коментувати скандальне відео. У пресслужбі навчального закладу повідомили про службову перевірку.

«У соціальних мережах поширюється інформація про те, що мав місце факт неетичної поведінки в стінах нашого навчального закладу. Попередньо встановлено, що особи, зафіксовані на відео, не є особами особового складу або представниками тих, хто здобуває вищу освіту в університеті. Наразі проводиться службова перевірка», — повідомила прес-служба вишу на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Раніше «ФАКТИ» писали про секс-скандал у народному дитячому хорі «Зірниця». Одна з колишніх учасниць цього колективу звинуватила керівника в тому, що той її регулярно ґвалтував, коли вона була ще дитиною.

1955

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram