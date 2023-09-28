Зрадниця Ані Лорак зізналася, що фінансує фонд, який депортує до росії українських дітей

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка раніше заявляла, що «адресно допомагає біженцям з України», профінансує російський фонд, який займається «сиротами-біженцями» із Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Як повідомляють «Вікна», Лорак збирається пожертвувати цій організації частину зароблених коштів від концерту у москві. Співачка, яка жодного разу не назвала війну росії проти України війною, заявляє, що фонд допомагає дітям, які постраждали від «цієї ситуації».

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Видання зазначає, що йдеться про дітей, які зараз перебувають на території країни-агресорки. А неповнолітніх, які не мають батьків чи опікунів, можуть вивезти на територію іншої держави незаконно, в тому числі й насильно.

Нагадаємо, що у березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна і марії львової-білової, уповноваженої президента рф у справах дитини. Їх підозрюють у скоєнні військового злочину: незаконній депортації дітей з окупованих районів України до російської федерації.

Ексклюзивний матеріал «Мужність педагога та 16-річної дівчинки врятувало дітей від відправки до росії: прапор, який надихав їх в окупованому місті, передано до музею» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Ані Лорак у соцмережах

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