Сall-центр, що працював у Дніпрі, «спеціалізувався» на обмані українських біженців у Польщі (фото, відео)

Українських біженців, які знайшли прихисток у Польщі, застерігали від дій шахраїв, які застосовують різноманітні схеми заволодіння грошима людей. А нещодавно у Дніпрі правоохоронці ліквідували діяльність шахрайського call-центру — його працівники викрадали кошти громадян України, які тимчасово проживають у Польщі

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 2 організаторам та 11 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією і участь в ній, а також шахрайство.

Фото прокуратури

«За даними слідства, підозрювані орендували приміщення у центрі Дніпра. Вони облаштували офіс комп’ютерною технікою та залучили до роботи 20 операторів. Представники call-центру зв’язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі, за допомогою зашифрованих дзвінків нібито від справжніх місцевих банків. Вони представлялись працівниками служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток нібито для захисту персональних даних потерпілих», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та інші важливі дані, які використовували для виведення коштів на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці. Надалі кошти переводили в готівку через обмінні пункти валют у Дніпрі.

Наразі відомо про 15 потерпілих, сума завданих їм збитків — понад півмільйона гривень.

Фото прокуратури

У ході спецоперації проведено 40 обшуків у приміщенні офісу, за місцями мешкання та в автомобілях підозрюваних. Вилучено мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, зброю, майже 2 млн грн у різних валютах, дороговартісні авто. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арештів на банківські рахунки, криптогаманці, нерухомість та автомобілі.

В Офісі генпрокурора додали, що також перевіряється причетність до організації працівника поліції, який прикривав діяльність сall-центру.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі викрили шахраїв, які заволоділи грошима 18 тисяч жителів Казахстану.

Фото прокуратури

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