В Польші з’явились нові схеми шахрайства: що потрібно знати українцям, щоб не стати жертвою аферистів

З початку повномасштабного вторгнення до Польщі приїхали мільйони українців. Поряд з допомогою, яку надають поляки українським біженцям, існують шахраї, які користуються тим, що люди опинилися в чужій країні та в ряді випадків не знають, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації.

У Польщі існує безліч схем, якими користуються шахраї. Це афери з банківських послуг, афери на ринку нерухомості та ринку праці, на сайтах купівлі-продажу тощо.

Саме з цими видами шахрайства можна зіткнутися найчастіше.

Юристи нагадують, що не можна розповсюджувати свої особисті дані. Такої помилки припускаються як громадяни Польщі, так і іноземці. Не можна називати серію та номер паспорта, номер Pesel, дані банківської картки, дату народження, дані про прописку, повні особисті дані, включаючи ім'я та адресу проживання.

Якщо дзвонить невідомий, слід бути максимально обережним. Найчастіше людина має говорити саме польською мовою. Якщо дзвонить людина, яка розмовляє російською чи українською мовою і називає себе представником банку, це має насторожити.

Шахраї можуть просити назвати номер вашої карти, назвати код-BLIK тощо. У жодному разі не можна цього робити. Справжній працівник банку ніколи не проситиме встановити програму віддаленого доступу.

Щоб не стати жертвою шахраїв:

Не переходьте за посиланнями, які надходять від невідомих людей.

Не переходьте на посилання, щоб зробити оплату або отримати гроші.

Ніколи не підписуйте. Гроші потрібно перераховувати в той момент, коли ви вже переглянули товар чи житло, яке хочете орендувати.

Зверніть увагу, якою мовою з вами спілкуються та які дані вимагають.

Не давайте нікому свої документи.

Під час працевлаштування переконайтеся, що воно є офіційним. Вимагайте, щоб з вами підписали умову першого дня роботи.

Звертайте увагу на суму, яку вам пропонують. Якщо ця сума набагато вища, ніж середня зарплата на цій вакансії, це має вас насторожити.

Якщо ви стали жертвою шахрая, обов'язково повідомте про це поліцію.

«ФАКТИ» писали про те, що більш ніж половина українських біженців у Польщі не можуть знайти роботу.

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