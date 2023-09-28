«Щось летить все…»: Руслан Сенічкін вперше показав фото всієї своєї сім’ї

Популярний ведучий ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сенічкін, який разом з Людмилою Барбір стали найвитривалішою парою на телебаченні, відсвяткував свій 43-й день народження. На своїй сторінці у соціальній мережі Руслан зізнався, що ніколи раніше не придавав значення цьому святу, але з роками все змінюється. Також ведучий виклав свої дитячі фото та світлини з сім’єю, додавши, що, на жаль, це єдине фото.

«І вже минула 43тя осінь…, — написав Руслан. — Не відзначаю ДН багато років і сам про це ніколи не писав. Ну таке… В кожного своє. І тут з роками рветься більше рука до минулого. Фотки тоді десь навскіс зирнеш-закриєш… Потім такий, типу після келюшка… а-ну, а-ну. Ййййопп… і тд. Шось летить все з неочікуваною швидкістю. Тут є одна фотка, де ми всі впʼятьох на одній фотці. Цілою родиною. Більше таких немає. Так склалося».

Допис ведучого та світлини з батьками викликали багато емоційних коментарів.

«Милі фото! Ваша мама виховала чудового сина», — написали шанувальники ведучого.

«Русік! З Днем Народження! Хай все в тебе буде якнайкраще», — побажала телеведуча Тала Калатай.

«Батьки дуже гарні, тепер ясно, в кого ви такий красунчик!» — Написали у коментарях.

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