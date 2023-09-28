Дитина знайшла маму з ножем у голові: у Києві поліція розкрила моторошне вбивство (фото)

В Києві, де раніше жінка наважилася на жорстоке вбивство через ревнощі, затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві. Тіло потерпілої із ножем у голові виявила її донька. За «гарячим слідом» правоохоронці викрили раніше судимого за аналогічний злочин луганчанина. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили в поліції Києва.

«Подія сталась на вулиці Рогозівська у Дніпровському районі столиці. На спецлінію 102 зателефонували очевидці: з оселі на 11 поверсі дитина кричить, що вбито її матір. Оперативний черговий негайно скерував на місце патрульних поліцейських, оперативників, слідчо-оперативну групу та лікарів. За вказаною адресою правоохоронці виявили в квартирі тіло 34-річної жінки із ножем у голові. Поліцейські швидко встановили особу, яка може бути причетна до скоєння злочину», — йдеться у повідомленні.

«Як стало відомо, жінка разом з донькою орендувала дане помешкання. Кілька місяців тому у торговому центрі вона познайомилася з чоловіком, який працював охоронцем, а потерпіла була керуючою в одному із магазинів. Згодом вони почали зустрічатися та проживати разом. Напередодні трагічної події зловмисник вживав алкоголь та, ймовірно, наркотичні речовини. Вночі, коли жінка спала, співмешканець вдарив її ножем у голову, при цьому зачинив 13-річну дівчинку у сусідній кімнаті. Після скоєного чоловік забрав з помешкання всі грошові заощадження, мобільні телефони, смарт-годинники, банківські картки та пішов. Зранку, коли доньці вдалось вийти з кімнати, матір була вже мертва. Оскільки він відібрав у дитини телефон, вона кричала з вікна та кликала людей на допомогу», — розповів начальник карного розшуку поліції Києва Сергій Махно.

На відпрацювання злочину та затримання фігуранта одразу було залучено співробітників кримінальної поліції столичного главку, територіального підрозділу, аналітиків управління кримінального аналізу та спецпризначенців. Вже за кілька годин оперативники затримали підозрюваного у жорстокому злочині. Ним виявився 33-річний уродженець Луганщини. Фігурант раніше судимий за умисне вбивство, яке скоїв у віці 15-ти років та відбув тринадцять років за ґратами.

«Фігуранта затримано на березі річки „Десенка“, де він планував тимчасово переховуватися, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього слідчі вилучили речові докази: мобільний телефон потерпілої, банківські карти та гроші», — додав правоохоронець.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Як писали «ФАКТИ», днями на Львівщині винесли вирок у справі про жорстоке вбивство дільничного інспектора.

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