Переселенцям у трьох областях сплатять оренду житла: кого стосується та що потрібно зробити

Українці, яким через війну довелося залишити свої домівки, можуть отримати не лише гуманітарну допомогу, а й фінансову підтримку. Благодійний фонд «Право на захист» запроваджує нову ініціативу щодо грошових виплат для ВПО. Про це повідомили у пресрелізі фонду.

Йдеться про можливість отримувати виплати для оплати оренди житла. Ця програма діятиме у кількох областях України. Благодійний фонд встановлює нову ініціативу спільно з УВКБ ООН щодо надання допомоги ВПО. Так, переселенці матимуть можливість оформити виплати для оренди житла у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях.

У фонді «Право на захист» пояснили, що така підтримка спрямована на полегшення життя ВПО. Адже зазвичай процес пошуку роботи, житла та адаптація на новому місці забирає багато часу та потребує значних зусиль.

«Мета програми — підтримати людей після вимушеного переміщення та сприяти їхній інтеграції. Грошова допомога на оренду житла дає можливість переїхати у більш комфортне житло, розташоване ближче до роботи, школи чи саду», — пояснили у благодійному фонді.

Варто зазначити, що переселенці матимуть змогу отримувати кошти на оренду протягом 6 місяців.

Хто може взяти участь і що для цього потрібне?

• особи, які проживають у МКП (місцях компактного проживання), які будуть розформовані;

• особи, які перебувають під загрозою втрати нинішнього житла, або потребують переїзду ближче до місця роботи, місця навчання дітей тощо.

Для подання заявки потрібна особиста присутність усіх членів сім'ї у пункті збору даних. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту збору даних, дозволено подати заявку на оригінали документів та надання медичної довідки, що підтверджує медичний стан.

м. Київ

Нині діють мобільні групи. Уточнюйте адресу гарячої лінії програми 800 750 104.

м. Черкаси

Нині діють мобільні групи. Уточнюйте адресу гарячої лінії програми 800 750 104.

м. Кропивницький

м. Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу). Графік роботи: Пн-Пт 09:00—18:00 .

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