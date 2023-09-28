«Урожайна» ніч: ППО збила понад 30 дронів-камікадзе, які атакували об'єкти в різних регіонах України

У ніч проти четверга, 28 вересня, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе — з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — ТОТ Крим) було випущено 44 ударних БпЛА.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, силами та засобами ПС у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди». До відбиття атаки залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Фото ПС ЗСУ

«Протягом доби, що минула, було знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня („Орлан“, „Зала“, „Суперкам“). За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника», — йдеться у повідомленні.

А у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про стан справ на фронті, зазначивши, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільних підприємства та інша інфраструктура.

Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, ворог бив по Херсону, де вночі загинув чоловік — під час обстрілу він знаходився в домі. За даними Офіса генпрокурора, ще один містянин отримав поранення. Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач, газопровід.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

А очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч проти четверга ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів, накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду.

«Люди неушкоджені. Яких збитків місцевим завдали атаки, ще уточнюють рятувальники. У решті районів Дніпропетровщини було спокійно. Без обстрілів», — додав він.

На фронті протягом доби відбулося 26 бойових зіткнень:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійським засобам противника.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що днями українські воїни прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області. Про це повідомляв командувач угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, зазначаючи, що підрозділи Сил оборони України продовжують просуватися в цьому районі.

Тим часом аналітики ISW у черговому звіті зазначали, що перед міністром оборони країни-агресорки сергієм шойгу путін поставив завдання — до початку жовтня зупинити контрнаступ ЗСУ.

Фото Генштабу ЗСУ

139

Читайте нас у Facebook та Instagram