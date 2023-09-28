На одного з найпопулярніших українських блогерів порушили кримінальну справу: у чому звинувачують Спартака Суботу

Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві проводить досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій з боку скандального блогера Спартака Суботи. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, пише hromadske.

Там зазначають, що правоохоронці розслідують використання Спартаком, ймовірно, підроблених документів про освіту, виданих на його ім'я.

Провадження слідчі відкрили 20 квітня за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що блогер Спартак Субота був співведучим одного з найпопулярніших українських подкастів «Підкаст терапія», де разом з актором та коміком Євгеном Яновичем вони обговорювали здебільшого психологію.

Психолог і гештальт-терапевт Ілля Полуденний зібрав дані про те, що Спартак Субота міг брехати про себе. Він ставить під сумнів цілу низку фактів про Суботу. Наприклад, йдеться про те, що майже п'ять років Субота публічно позиціонував себе як кандидат психологічних наук, але не мав цього ступеня, а також працював в Інституті когнітивного моделювання, який пов'язують із проросійською ОПЗЖ.

Субота спростував, що брехав про свою освіту, і заявив, що звинувачення в неетичній поведінці оскаржуватиметься в суді.

Після публікації Полуденного українське видавництво «Віхола» припинило співпрацю із Суботою. А Янович оголосив про закриття спільного проекту із Суботою (хоча останній продовжив випуск подкасту).

10 травня Спартак Субота опублікував відео, в якому заперечує інформацію щодо розслідування про нього.

У відповідь на це Міністерство освіти і науки України звернулося до поліції з проханням перевірити можливий факт підробки та умисного використання підроблених документів блогера Спартака Суботи.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що партія «Слуга народу» на чолі з головою Оленою Шуляк співпрацює із забороненою ОПЗЖ через компанії Спартака Суботи. Завдяки зв'язкам із партією влади фірми Спартака Суботи багато років отримували мільйони з державного бюджету.

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