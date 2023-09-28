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Суспільство та люди

Житлові сертифікати «єВідновлення» вже у «Дії», але скористатися ними не можна

19:24 28 вересня 2023
Денис Шмигаль

В Україні, де запустили механізм компенсації за зруйноване житло, в межах програми «єВідновлення» відкриють перегляд житлових сертифікатів у «Дії». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Завдяки їм українці, чиє житло було повністю зруйноване росією, зможуть придбати нове. Усі, хто подавав заявку через „Дію“, в окремій вкладці розділу єВідновлення зможуть побачити свій сертифікат. Механізм їх використання ще доопрацьовується. Плануємо повноцінний запуск уже в листопаді цього року. Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації детально поінформують про те, як сертифікати можна буде використати. Однак уже зараз є можливість обирати для себе краще місце для життя та найбільш оптимальні варіанти нерухомості. Уряд також продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла. Таким чином, програма єВідновлення поступово охоплює усіх українців, чиє житло вразили російські терористи», — написав він.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що треба зробити для отримання грошей на ремонт пошкодженого житла та як відкрити картку «єВідновлення».

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