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Греція ухвалила важливе рішення щодо біженців: названо новий термін легального перебування українців у країні

19:47 6 вересня 2023
Прапор Греції

Українці, які через війну змушені були евакуюватися до Греції, зможуть легально перебувати в країні до 4 березня наступного року. Таке рішення ухвалив міністр міграції та притулку Дімітріос Кайрідес, повідомили на сайті Міністерства міграції та притулку Греції.

Таким чином, термін дії посвідок на проживання за тимчасовий захист для тих, хто їх має, автоматично продовжується до 4 березня наступного року — для цього звертатися нікуди не потрібно.

Українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше, дозволи теж видаватимуть до 4 березня 2024 року.

Дозволи надають право не лише на легальне проживання на території Греції, а й на легальне працевлаштування.

Як писали «ФАКТИ», раніше влада США ухвалила важливе рішення щодо українських біженців та студентів, а влада Чехії вирішила доплачувати біженцям, які вирішили повернутися в Україну.

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