Знаменитий футболіст виставив себе дурнем під час пробиття пенальті (відео)

Знаменитий ексфутболіст «Інтера» та «ПСЖ» Мауро Ікарді, який купив за 23 млн євро «найдорожчий автомобіль у світі», осоромився в матчі чемпіонату Туреччини «Істамбулспор» — «Галатасарай» (0:1).

На 37-й хвилині зустрічі гості отримали право на пробиття пенальті та вирішили, заздалегідь домовившись, зіграти на публіку. Актюроглу, який готувався пробити з «позначки», замість удару просто покотив м'яч, і Ікарді, що набіг, залишалося лише вразити незахищені ворота. Але, на розчарування уболівальників «Галатасарая», 30-річний аргентинець не потрапив у «площину». Дворазовому чемпіону Франції не залишалося нічого іншого, як посміятися з власної дурості.

На щастя для Ікарді, у дружини якого красуні-моделі Ванди Нари виявили страшну хворобу, вже за п'ять хвилин він виправився і забив гол, який приніс «Галатасараю» перемогу і зберіг лідерство в чемпіонаті Туреччини.

До речі, Ікарді на дозвіллі може повчитися, як розігрувати пенальті, у свого колишнього партнера зі збірної Аргентини Ліонеля Мессі та уругвайця Луїса Суареса, які під час виступів за «Барселону» дурниць при розіграші з "позначки" собі не дозволяли.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Нідерландах пробили 66 пенальті в післяматчевій серії.

Фото ФК «Галатасарай»

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