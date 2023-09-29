Українські бійці відправили до пекла ще 340 «хороших росіян» та знищили 34 артсистеми ворога

Розпочалася п’ятсот вісімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави, повідомили у Генштабі.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 6 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 — по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

Завдяки діям наших військових, ворог втратив:

Нагадаємо, попри інформацію про те, що в районі Бахмута вже знов бачили «вагнерівців», росіяни відводять свої підрозділи. Про це заявив аналітик з питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк. Він зазначив, що ЗСУ

просунулися на північ і південь від Бахмута, прорвали оборону та йдуть уперед. А росіяни відводять війська від цього переднього рубежу, вони відводять війська з цих районів, щоб перекинути їх далі на південь.

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