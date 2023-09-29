Привітання з Днем вчителя-2023: щирі слова подяки та красиві листівки

В Україні День вчителя святкують у першу неділю жовтня. Цього року це 1 жовтня.

Свято започаткували у 1994 році за рішенням указу тодішнього президента Леоніда Кучми «Про День працівника освіти».

Вчитель — це людина, яка не тільки вкладає у своїх учнів знання з різних предметів, а й навчає справлятися з труднощами, любити Батьківщину, будувати мости до майбутніх успіхів.

Ми дякуємо людям, які виконують нелегку, але благородну місію виховання майбутніх поколінь.

Привітайте своїх педагогів та вчителів своїх дітей та онуків.

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Здоров’я міцного та мрій розмаїття,

Діяльність хай Ваша триває століття!

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.

Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

Вчителю за доброту й терпіння,

За всі знання і за уміння

Ми дякуєм! В осінній теплий день

Бажаєм радощів, натхнень!

За вашу працю непросту

За вчительську любов святу

Ми вам бажаєм сил, здоров’я,

Учнівської пошани і любові!

Хай Бог дає портфелі грошей,

Хай будуть учні всі хороші,

Нехай освіта стане перспективною,

А не лише важливою й потрібною!

*** У цей осінній святковий день бажаємо відчути тепло учнівських сердець та силу батьківської вдячності та поваги. Хай життя буде наповнене наснагою, любов’ю та здоров’ям, а педагогічна майстерність з кожним роком стає ще більш витонченою.

*** Шановні вчителі! Зі святом вас, усіх тих, хто несе на собі благородну місію формування умів та характерів майбутніх поколінь. Дякуємо за вашу працю та відданість справі освіти. Нехай ваші учні завжди приносять вам гордість!

*** Дякую за вашу нелегку, але благородну місію та велику працю. Нехай цей день принесе Вам багато приємних моментів! З Днем вчителя!

*** З Днем вчителя! Дякуємо за Вашу роботу та зусилля, спрямовані на найважливішу справу — освіту наших дітей. Дякуємо за Вашу терплячу працю та неоціненний внесок!

Нагадаємо, Україна вперше саме 1 жовтня також буде святкувати День захисників та захисниць України. Раніше це свято, як і свято Покрови, відзначали 14 жовтня.

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