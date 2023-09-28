Не загинули лише дивом: у ДТП тяжко постраждали пасажири запорізької маршрутки (фото)

У Запоріжжі, як раніше і на Полтавщині, в ДТП потрапила маршрутка — водій та семеро пасажирів постраждали.

Як повідомляють в ГУ ДСНС в Запорізькій області, біля восьмої ранку 28 вересня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду — маршрутне таксі врізалося в електроопору та перевернулося на бік.

Фото ДСНС

Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет «швидкої». Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.

Фото ДСНС



За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 25 рятувальників та 5 одиниць техніки.

На щастя, ця дорожньо-транспортна пригода не стала для якогось смертельною, на відміну від ДТП, яка сталася у Запоріжжі напередодні.

Фото ДСНС

Так, в Запорізькому районі в результаті зіткнення двох легковиків BMW 318i та Nissan Altima загинуло 4 особи: 2 водія і 2 пасажира, які перебували в автотранспортних засобах. Рятувальникам довелося деблоковувати тіла загиблих з понівечених автівок.

Нагадаємо, що днями на Миколаївщині у ДТП потрапили одразу три автівки. Загинули хлопець і дівчина, ще двоє чоловіків отримали травми.

Фото ДСНС

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